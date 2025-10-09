circle x black
Cerca nel sito
 

Parenzo: "Israele si conferma grande democrazia, decisivo ruolo paesi arabi"

Il giornalista sull'accordo per Gaza: "L'unico rischio ora è che l'Albanese rimanga senza lavoro"

David Parenzo - Ipa/Fotogramma
David Parenzo - Ipa/Fotogramma
09 ottobre 2025 | 19.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

''Per arrivare a questo accordo il ruolo determinante e decisivo è stato quello di Trump e dei paesi arabi, infatti questo accordo di pace porta tre firme: quelle di Donald Trump, di Benjamin Netanyahu e ovviamente dei paesi arabi'. Così David Parenzo all'Adnkronos, sull'accordo tra Israele e Hamas sul piano di pace per Gaza. ''Io già tempo fa dicevo che il Medio Oriente, nonostante il 7 ottobre, è più sicuro di venti anni fa perché prima il mondo arabo era contro Israele - continua - Israele ha dimostrato negli anni, non solo di volere la pace, ma anche di saperla costruire e guarda caso anche questa volta a costruire la pace è un uomo del Likud. Il primo uomo del Likud è stato Menachem Begin che fece la pace con l'Egitto, il secondo venti anni fa fu Ariel Sharon che fece il ritiro unilaterale da Gaza e ora il terzo uomo che si iscrive nella schiera dei suoi predecessori è proprio Netanyahu''.

''In Israele, se ci sarà l'uscita dal governo di Ben Gvir e Smotrich - spiega Parenzo - si apre una stagione nuova che potrebbe rivedere come protagonista Netanyahu ma questa volta con una vasta maggioranza di centro e addirittura delle forze della sinistra israeliana. Il Medio Oriente si conferma un grande laboratorio e Israele una grande democrazia. Bisogna sottolineare l'importanza dei paesi arabi che sono stati determinanti nella costruzione di questo nuovo equilibrio - ribadisce - la grande novità nelle prossime ore è se Israele farà rapporti 'be to be' con la Siria e questo è un elemento fondamentale perché vuol dire che il processo di stabilizzazione del Medio Oriente è in atto. Per il dramma di Gaza e la sua ricostruzione il ruolo centrale politico ce l'avranno i paesi arabi e i pezzi non corrotti della Autorità Nazionale Palestinese''.

''A me la cosa che più mi ha colpito oggi è vedere le immagini dalla piazza degli ostaggi di Tel Aviv che si abbraccia tutta insieme - prosegue il giornalista - laici e religiosi, un paese che prima era diviso ora invece è unito dal fatto che stanno tornando gli ostaggi e purtroppo anche i cadaveri delle persone che sono state trucidate da Hamas. Ora la cosa divertente sarà vedere cosa succederà qui - dice Parenzo - sono curiosissimo di sapere cosa dirà l'Albanese. Adesso il contro racconto che stanno tentando di fare è quello di dire che si è arrivati alla pace grazie alla Flotilla e grazie alle piazze, questo significa vivere su un altro pianeta. Vediamo per cosa andranno a manifestare ora. L'unico rischio è che l'Albanese rimanga senza lavoro - conclude lanciando una stoccata alla Relatrice Speciale dell'Onu - magari troverà una candidatura, chissà...''. (di Alisa Toaff)

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
parenzo parenzo accordo gaza israele gaza guerra israele hamas
Vedi anche
Trump, accordo Israele-Hamas e il biglietto 'segreto' di Rubio: "Devo andare" - Video
Meloni alla Camera, baciamano e pacche sulle spalle dopo il voto su Almasri - Video
Trump, l'annuncio alle famiglie: "Ostaggi liberi lunedì" - Video
Regionali in Campania, Fascina 'benedice' Cirielli: l'incontro tra i due alla Camera - Video
Flotilla, Paolo Romano (Pd) in piazza a Milano "liberare gli attivisti"
Karaoke per Renzi, l'ex premier canta 'Alice' di De Gregori con dedica al ministro Giuli - Video
Ilaria Salis: "Vittoria, ora processatemi in Italia" - Video
Ilaria Salis, l'accusa del leghista Stancanelli: "Salvata da 30-40 Popolari" - Video
Trump contro Greta Thunberg: "Una piantagrane pazza" - Video
Greta Thunberg e la Flotilla: "Non siamo eroi, abusi da Israele" - Video
Elezioni Calabria, Tridico: "Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza" - Video
Regionali Calabria, l'abbraccio di Tajani a Occhiuto: "Vittoria del centrodestra unito" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza