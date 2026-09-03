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La pensione non gli basta, a 74 anni torna a lavorare come fattorino

A Lione un uomo ha voluto arrotondare trovandosi un impiego

Un anziano - Canva
Un anziano - Canva
03 settembre 2026 | 18.10
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Un pensionato ha deciso di tornare a lavorare come fattorino. La storia arriva dalla Francia, dove un ex impiegato di banca di 74 anni, Christian, passa le sue notti a distribuire giornali, così da arrotondare la pensione con un vero e proprio stipendio. L'uomo, che vive a Lione, è riuscito ad andare in pensione a 60 anni dopo 43 anni di lavoro, conquistandosi un assegno da circa 2600 euro.

Soldi che però non sono abbastanza per lui e soprattutto per la sua famiglia. Come riportato dal media transalpino marie france, Christian ha deciso di tornare a lavorare part time come fattorino. Il suo compito, come detto, è quello di distribuire i giornali alle edicole durante la notte. Un compito faticoso da svolgere a una certa età e che si allontana dall'ideale di relax durante la pensione.

"Avrei fatto meglio a continuare a lavorare e non andare in pensione", ha detto Christian a RMC BFMTV, "ora sono in strada tutte le notti. Ho deciso di farlo perché mi riposerò quando morirò". I ricordi del suo passato da lavoratore in banca sono ancora vividi: "A quel tempo lavoravamo 40 ore a settimana e tutti dovevano impegnarsi al massimo", ha raccontato.

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