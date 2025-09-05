circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, Trump rinomina il Pentagono in Dipartimento della Guerra

Oggi la firma dell'ordine esecutivo che cambia il nome del Dipartimento della Difesa

Il Pentagono
Il Pentagono
05 settembre 2025 | 13.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump firmerà in giornata l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, ripristinando la denominazione in uso fino agli anni '40. Secondo il testo dell'ordine, visionato dalla Bbc, l'obiettivo è "proiettare forza e determinazione". La nuova denominazione sarà inizialmente utilizzata come "titolo secondario", in attesa dell'approvazione definitiva del Congresso.

Il segretario alla Difesa Pete Hegseth assumerà il titolo di segretario della Guerra e dovrà proporre misure legislative per rendere permanente la modifica. La Casa Bianca non ha ancora comunicato i costi dell’operazione, ma i media statunitensi stimano un prezzo vicino al miliardo di dollari per aggiornare loghi, uniformi, indirizzi e-mail e documentazione ufficiale. Trump ha più volte sostenuto che il vecchio nome riflette meglio "un’incredibile storia di vittorie" nelle due guerre mondiali, mentre critica l’attuale approccio del Pentagono, accusato di essere "troppo concentrato su diversità e inclusione".

La proposta ha già suscitato polemiche in Congresso. Il senatore democratico Andy Kim ha definito l’idea "infantile", affermando che "gli americani vogliono prevenire le guerre, non celebrarle".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Trump Pentagno Dipartimento della Guerra Usa news esteri news
Vedi anche
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza