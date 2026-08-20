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Il principe Laurent del Belgio riconosce il figlio segreto: Clément (da venditore auto) entra nella famiglia reale

Il riconoscimento è avvenuto circa sei mesi fa, durante una cerimonia in municipio, ma la notizia è diventata pubblica soltanto di recente

Principe Laurent, Clément Vandenkerckhove - Instagram
Principe Laurent, Clément Vandenkerckhove - Instagram
20 agosto 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Da venditore di auto a principe. È la storia di Clément Vandenkerckhove che a 26 anni è diventato formalmente un principe. Nato dalla relazione del principe Laurent, fratello del re del Belgio, Filippo, con la cantante Wendy Van Wanten, il giovane è ora formalmente un membro della famiglia reale con il titolo di principe, anche se non entrerà nella linea di successione al trono e non avrà un ruolo nelle attività pubbliche.

Il riconoscimento è avvenuto circa sei mesi fa, durante una cerimonia in municipio, ma la notizia è diventata pubblica soltanto di recente, come riporta la BBC. Clément aveva scoperto a 16 anni l'identità del padre. Qualche anno dopo lo contattò e Laurent gli propose un test del DNA, che confermò la paternità con una corrispondenza del 99,5%.

Non è chiaro se il giovane adotterà il cognome paterno, Sassonia﻿-Coburgo. "Sono orgoglioso del nome Vandenkerckhove", ha dichiarato, spiegando anche di non voler rinunciare al cognome della famiglia che lo ha cresciuto. Clément, dunque, non riceverà un'indennità reale e, soprattutto, non farà parte della linea di successione al trono.

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principe laurent Clément Vandenkerckhove belgio
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