Private market, in Italia la domanda corre più dell’infrastruttura: Titanbay punta su Buffo

La società rafforza la presenza nel Paese e nomina Ludovico Buffo alla guida del wealth management. “I clienti italiani sono pronti, il problema è distribuirli su larga scala senza rischio operativo”

La domanda c’è già, a mancare è soprattutto l’infrastruttura per trasformarla in investimenti su larga scala. È questa la lettura con cui Titanbay guarda al mercato italiano dei private market, dove la società ha nominato Ludovico Buffo alla guida del wealth management con il compito di sviluppare le partnership con banche, asset manager e family office.

Secondo Titanbay, i clienti wealth italiani hanno adottato i private market più rapidamente rispetto a quelli della maggior parte degli altri Paesi europei. A frenare un’ulteriore crescita non sarebbe quindi l’appetito degli investitori, ma la carenza di infrastrutture operative e tecnologiche che consentano agli intermediari di collocare questi prodotti in modo efficiente, limitando processi manuali e rischi operativi.

È su questo terreno che si inserisce la nomina di Buffo. Il nuovo responsabile avrà il compito di lavorare con banche, operatori del wealth management e asset manager per ampliare la distribuzione dei fondi di private market alla clientela italiana attraverso la piattaforma della società.

“I wealth manager italiani vogliono i private market. Il freno non è mai stato costituito dalla domanda, bensì dall’infrastruttura”, afferma Sheryl Needham, Global Head of Sales di Titanbay. Buffo, aggiunge, unisce la conoscenza degli investimenti alle competenze tecnologiche necessarie per sviluppare la presenza del gruppo in Italia.

“I clienti italiani sono pronti per i private market e i loro consulenti lo sanno. La vera questione è come proporli su larga scala e senza rischio operativo”, sottolinea Buffo.

Il manager arriva da MainStreet Partners, dove ha lavorato con banche e Sgr italiane sui temi Esg, dati e investimenti. In precedenza è stato in Russell Investments, occupandosi di sviluppo commerciale nel segmento istituzionale e di investimenti sostenibili, dopo aver iniziato la carriera sul trading floor di Crédit Agricole Cib.

Titanbay struttura, lancia, gestisce e negozia fondi di private market attraverso una tecnologia proprietaria. La piattaforma punta a riunire in un’unica infrastruttura attività che nel settore restano spesso frammentate tra più fornitori o affidate a processi manuali, collegando asset manager e wealth manager.