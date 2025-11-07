La colonia è "un caso unico di due specie che coesistono all'interno della stessa struttura in un numero così elevato", ha detto il principale autore dello studio, István Urák

I ricercatori hanno scoperto quella che sembra essere la ragnatela più grande del mondo: grande 106 metri quadrati, è la casa - termine appropriato viste le dimensioni - di 111mila ragni. Si tratta della prima prova di comportamento coloniale in due specie comuni di ragno.

Lo studio

Secondo lo studio pubblicato sulla rivista 'Subterranean Biology', la megalopoli dei ragni si trova nel buio totale, nella Grotta dello Zolfo, una grotta con una cavità di acido solforico formata dall'ossidazione dell'idrogeno solforato presente nelle acque sotterranee, al confine tra Albania e Grecia. La ragnatela si estende per 106 metri quadrati lungo la parete di uno stretto passaggio dal soffitto basso vicino all'ingresso della grotta ed è un groviglio di migliaia di singoli tessuti a forma di imbuto, hanno osservato i ricercatori.

Nella colonia vivono due specie di ragni: Tegenaria domestica, nota come ragno dei granai o ragno domestico, e Prinerigone vagans. Durante la loro visita alla grotta, i ricercatori hanno stimato la presenza di circa 69.000 esemplari di T. domestica e oltre 42.000 esemplari di P. vagans.

Non era noto in precedenza che queste due specie cooperassero in questo modo. La colonia è "un caso unico di due specie che coesistono all'interno della stessa struttura in un numero così elevato", ha detto il principale autore dello studio, István Urák, docente di biologia alla Sapientia Hungarian University of Transylvania in Romania. "È importante preservare la colonia nonostante le sfide che possono derivare dalla posizione della grotta tra due Paesi", ha spiegato.