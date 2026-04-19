Regno Unito: influencer pazzi per le mucche delle Highland, allevatore le renderà 'meno fotogeniche'

Un allevatore di mucche nel Derbyshire ha deciso di rendere le sue mucche delle Highland "meno fotogeniche" al fine di scoraggiare le orde di influencer che accorrono da tutto il mondo per abbracciarle e scattarsi selfie. Lo riporta il Daily Mail, descrivendo la decisione del trentanovenne Alex Birch, i cui bovini "non hanno un attimo di pace" a causa dell'afflusso di ammiratori.

"Ho visto i video, l'ho visto di persona, ho visto qualcuno girare un video di yoga accanto a loro", racconta Birch alla testata britannica. La sua soluzione: prendere il toro per le corna e rendere le sue mucche meno attraenti modificandone il patrimonio genetico. L'allevatore spiega di "non aver preso la decisione a cuor leggero", ma di non aver visto altra soluzione se non ricorrere all'incrocio tra razze.

Le mucche delle Highland sono nella famiglia di Birch da quando suo nonno le introdusse negli anni Settanta. La razza è originaria delle Highland scozzesi ed è famosa per il pelo folto, solitamente marrone o rossiccio, e le corna lunghe. Negli ultimi anni il loro look inconfondibile ha catturato il cuore della rete e spinto sempre più influencer a generare contenuti su di esse, al punto che il branco dell'allevatore britannico viene regolarmente importunato dai visitatori che raggiungono la pittoresca brughiera dell'Inghilterra centro-settentrionale.

Il fenomeno ha registrato un'impennata di interesse a partire dalla pandemia. Sui social come TikTok circolano video che mostrano persone che solleticano, accarezzano e abbracciano i bovini, fornendo persino consigli su come fare altrettanto, come racconta il Daily Mail. Questi video hanno alimentato una vera e propria mania per le mucche delle Highland, e nel nel weekend di Pasqua una massa di visitatori si sono recati in massa in regioni come il Peak District.

Birch ha raccontato all'emittente nazionale Bbc di aver trovato "trenta persone con le fotocamere che lampeggiavano" in direzione dei suoi bovini, intrappolati in un angolo del campo. "La gente proprio non capisce quando gli dici di non avvicinarsi e che le mucche potrebbero aggredirli", ha aggiunto. Di recente l'ente pubblico che gestisce il Peak District National Park ha avvertito i visitatori di non avvicinarsi troppo alle mucche, dar loro da mangiare e scattare selfie con loro.