I giovani si sentono impreparati alla vita adulta. È quello che emerge da una nuova ricerca portata avanti dall'organizzazione benefica OnSide, che prende in esame oltre 4mila adolescenti di Wolverhampton, in Inghilterra, per analizzarne le prospettive, finanziarie e professionali.

Il sondaggio ha rivelato che molti ritengono di uscire dall'infanzia senza le competenze pratiche per affrontare una nuova fase della propria vita, né la fiducia e il supporto necessari. La conseguenza è una costante richiesta di aiuto per affrontare la quotidianità, dalla gestione del proprio denaro alla pianificazione della carriera.

"Non ci viene insegnato cosa significhi essere adulti, né quali siano alcune delle cose necessarie per esserlo. Siamo lasciati a scoprirlo da soli", ha detto Riley, una ragazza di 17 anni, che condivide un pensiero comune, "i giovani hanno bisogno di maggiore supporto per apprendere i fondamenti della vita, che sia all'università, a scuola o in un centro giovanile. Cresciamo ignari di certi aspetti".

Nella regione delle West Midlands, secondo quanto pubblicato dal rapporto 'Generation Isolation' dell'associazione benefica, il 40% dei quasi 4mila giovani intervistati, di età compresa tra gli 11 e i 18 anni, ha dichiarato di essere preoccupati per il proprio futuro, mentre il 32% ha espresso perplessità per i soldi e il costo della vita. Un quarto degli intervistati invece si è detto preoccupato di dover crescere.

Acquisire competenze pratiche come gestire il denaro, cucinare e affittare una casa, per un quarto dei giovani presi in esame, li potrebbe preparare all'avvento della vita adulta, mentre altri hanno dichiarato di desiderare maggiori opportunità per sperimentare cose nuove e acquisire esperienze concrete.