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Romania, caccia distrugge drone marino carico di esplosivi. Bucarest: "Inviato da Mosca"

Il presidente Dan ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'invio del drone, condannando "fermamente" Mosca per "l'escalation di tali incidenti irresponsabili". Von der Leyen: "E' guerra ibrida"

Nicusor Dan - (Ipa)
Nicusor Dan - (Ipa)
20 agosto 2026 | 14.13
Otto Lanzavecchia
LETTURA: 2 minuti

Un caccia F-16 romeno ha distrutto un drone marino a poche centinaia di metri dal giacimento di gas offshore Neptun Deep nelle acque romene del Mar Nero. Lo ha reso noto via social il ministro della Difesa romeno, Radu Mirta, aggiungendo che il drone era "carico di esplosivi".

Il presidente romeno Nicusor Dan ha attribuito alla Russia la responsabilità dell'invio del drone, condannando "fermamente" Mosca, in un post sui social, per "l'escalation di tali incidenti irresponsabili".

L'incidente è l'ultimo di una serie che ha interessato il Paese Nato al confine con l'Ucraina. Di recente le forze alleate hanno abbattuto quattro droni aerei in Romania, con l'ultimo incidente avvenuto lo scorso fine settimana, e Bucarest oggi ha segnalato lo schianto di un altro drone aereo in seguito agli attacchi russi contro l'Ucraina, avvenuto in un'area disabitata a quattro chilometri a nord-est del villaggio di Grindu, nella Romania orientale, vicino al confine.

Von der Leyen: "E' guerra ibrida"

"È in corso una crescente campagna di minacce che sta destabilizzando i nostri cittadini e punta a dividere la nostra Ue. Questa è una guerra ibrida", ha dichiarato via social la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. "La missione fondativa della nostra Ue è preservare la pace. Oggi questo significa anche avere la capacità di scoraggiare provocazioni e aggressioni", ha aggiunto la leader dell'esecutivo Ue, ricordando il piano europeo per mobilitare fino a 800 miliardi di euro per la preparazione militare.

"Con l'Iniziativa europea per la difesa dai droni e l'Eastern Flank Watch, stiamo aumentando la produzione in Europa per fornire le capacità di cui gli Stati membri hanno bisogno. In questo modo potremo rispondere alle minacce emergenti con rapidità, unità e determinazione", ha concluso von der Leyen.

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drone marino romania drone marino romania russia drone in romania
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