circle x black
Cerca nel sito
 

Rsf: "Nell'ultimo anno 67 giornalisti uccisi, quasi la metà a Gaza"

Reporter senza Frontiere: "I giornalisti non muoiono, vengono uccisi"

Un giornalista filma soldati israeliani - (Ipa)
Un giornalista filma soldati israeliani - (Ipa)
09 dicembre 2025 | 09.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono 67 i giornalisti uccisi mentre svolgevano il loro lavoro o in relazione a esso in tutto il mondo nell'ultimo anno, quasi la metà dei quali nella Striscia di Gaza "sotto il fuoco delle forze armate israeliane". Ad annunciarlo è Reporter senza Frontiere (Rsf).

"Il numero di giornalisti uccisi (dal primo dicembre 2024 al primo dicembre 2025) è ripartito al rialzo, a causa delle pratiche criminali delle forze armate regolari o non regolamentate e della criminalità organizzata", lamenta l'organizzazione per la libertà di stampa, che afferma che "i giornalisti non muoiono, vengono uccisi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giornalisti uccisi giornalisti uccisi gaza rsf giornalisti uccisi giornalisti uccisi 2025
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza