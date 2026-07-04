circle x black
Cerca nel sito
 

Salmonella, focolaio in Europa: a causarlo forse noodles aromatizzati

Il monitoraggio epidemiologico ha confermato 106 casi, con una prevalenza significativa tra bambini e giovani adulti, concentrati in 14 Stati

Noodles - (123Rf)
Noodles - (123Rf)
04 luglio 2026 | 20.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Potrebbero esserci dei noodles aromatizzati dietro a un focolaio epidemico di Salmonella Stanley in diversi Paesi europei. Il monitoraggio epidemiologico ha confermato 106 casi, con una prevalenza significativa tra bambini e giovani adulti, concentrati in 14 Stati. I dati clinici indicano che almeno 49 soggetti sono stati ricoverati.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) hanno dichiarato: "I prodotti a base di noodles aromatizzati sono la fonte più probabile di un focolaio di infezioni in corso in più Paesi, con prove che collegano i casi ad articoli dello stesso marchio".

Le agenzie hanno identificato il ceppo Salmonella Stanley come agente eziologico, riconducendo l'origine della contaminazione allo stesso produttore in Ucraina. I casi sono stati segnalati in Austria, Gran Bretagna, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia e Svezia. Le evidenze microbiologiche hanno isolato il ceppo epidemico in campioni di noodles al gusto di pollo e al gusto di pollo piccante prelevati in Germania e Lituania, rendendo necessari ulteriori approfondimenti investigativi.

Il quadro clinico dell'infezione da Salmonella manifesta sintomatologie quali diarrea, febbre, vomito grave, disidratazione e crampi addominali. Sebbene la prognosi sia generalmente favorevole con una risoluzione del quadro sintomatico entro sette giorni, il patogeno presenta rischi di complicazioni severe per i soggetti in età pediatrica, gli anziani e gli individui immunodepressi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
salmonella salmonella focolaio noodles salmonella noodles aromatizzati salmonella stanley noodles
Vedi anche
Eleonora Daniele debutta in prima serata su Rai3: "Come concilio con la mattina? Sono stakanovista" - Video
Concerto di Ultimo a Roma, i fan: "È un poeta, canta canzoni vere senza autotune"
Incendio a Brindisi, a fuoco vasta area sterpaglie e canneto in zona industriale - Video
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video
Trieste, ubriachi al volante sbagliano marcia e finiscono con l'auto in mare - Video
Mondiali, Ciccio Graziani: "Possibile finale Argentina-Francia, e chissà che la Francia stavolta…"
Monteleone: "Critiche a mio post? Ferito da chi pensa che io ignori dramma a Gaza" - Video
News to go
World Skate Marathon per la prima volta a Napoli
La Russa a 'Pantelleria Mediterraneo d'autore': "Non credo Forza Italia da sola a comunali Milano" - Video
Papa, il grazie dei migranti a Lampedusa e il bagno di folla prima della messa - Video
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi, il ballo dopo il primo 'sì' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza