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Spagna, il leader di Vox dopo l'incidente ferroviario: "Stop campagna elettorale? Siamo politici, non pagati per piangere a funerali"

Santiago Abascal in un suo intervento a Villadolid dopo lo scontro tra treni verificatosi oggi a Toledo: "Stiamo lavorando proprio per denunciare il degrado delle infrastrutture del nostro Paese"

L'incidente ferroviario in Spagna e il leader di Vox, Abascal - (Ipa)
L'incidente ferroviario in Spagna e il leader di Vox, Abascal - (Ipa)
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28 ottobre 2026 | 13.31
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 2 minuti

"Siamo ormai abituati al fatto che alcuni, dopo una tragedia, vogliano sospendere le campagne elettorali e trasformare i politici in prefiche ai funerali". Lo ha dichiarato il leader di Vox, Santiago Abascal, durante un evento elettorale a Valladolid confermato anche dopo il grave incidente ferroviario avvenuto a Toledo . "Molti vorranno aprire un nuovo dibattito chiedendo la sospensione della campagna elettorale e utilizzare il dolore e il lutto, come già fatto ad Adamuz, per cercare di mettere a tacere le denunce e le proteste contro un degrado delle infrastrutture che non possiamo più sopportare", ha aggiunto Abascal, mentre alcuni sostenitori scandivano insulti contro il premier Pedro Sanchez.

"Vox continuerà a denunciare la sfacciataggine della 'campagna dell'amore' del Psoe che provoca morti in Spagna", ha dichiarato il partito, citato da El Pais. Lo stesso Abascal ha difeso la decisione di non sospendere gli eventi, spiegando che "stiamo lavorando proprio per denunciare il degrado delle infrastrutture del nostro Paese". Intervistato da Antena 3, il leader di Vox ha poi espresso solidarietà alle famiglie dei passeggeri coinvolti, denunciando il deterioramento delle infrastrutture e delle istituzioni spagnole, definito "assolutamente insopportabile".

Di segno opposto la decisione di Frente Amplio, che ha annunciato la sospensione di tutti gli appuntamenti elettorali dei propri candidati alla luce della gravità dell'incidente. L'ex sindaca di Barcellona Ada Colau ha espresso "grande preoccupazione" per quanto accaduto, manifestando la propria "solidarietà" alle persone coinvolte e il proprio "sostegno" ai servizi di emergenza impegnati nelle operazioni di soccorso.

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