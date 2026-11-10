Scontro Ue su Ucraina: Fico e Babis rifiutano aiuti, Germania minaccia

Il primo ministro ceco Andrej Babis e il premier slovacco Robert Fico si sono opposti oggi all'invito rivolto dal cancelliere tedesco Friedrich Merz a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea affinché contribuiscano a coprire il previsto deficit di bilancio dell'Ucraina per il prossimo anno.

Secondo quanto riportano media locali, i due leader hanno espresso questa posizione durante un incontro tra i governi ceco e slovacco a Bratislava, nel corso del quale il tema del sostegno finanziario all'Ucraina è stato l'argomento centrale della discussione.

La Germania, ha riferito l'agenzia Dpa, ha minacciato di bloccare i negoziati sul prossimo bilancio pluriennale dell'Ue, a meno che tutti gli Stati membri non accettino di condividere l'onere finanziario del sostegno all'Ucraina.

Merz ha affermato che un continuo supporto all'Ucraina è essenziale per la sicurezza collettiva dell'Europa e rappresenta una responsabilità europea condivisa.

Fico ha definito la richiesta del cancelliere un "tipico ricatto", sottolineando che, all'interno dell'Ue, la Slovacchia gode degli stessi diritti di veto della Germania.

Ha inoltre chiarito che la Slovacchia non parteciperà ad alcun ulteriore prestito dell'Ue a favore dell'Ucraina. Babiš ha osservato che la proposta di bilancio dell'Ue include già finanziamenti per l'Ucraina e si è opposto al collegamento tra ulteriore assistenza finanziaria e i negoziati sul bilancio a lungo termine dell'Unione.

Ha inoltre esortato i leader dell'Ue a nominare un rappresentante che partecipi alle trattative per un possibile accordo sul conflitto in Ucraina, sostenendo che gli europei non dovrebbero lasciare questo compito interamente agli Stati Uniti.

Kiev ha stimato il proprio deficit di bilancio per il prossimo anno in circa 70 miliardi di euro (78,35 miliardi di dollari statunitensi), mentre l'Ue si è impegnata a coprire 45 miliardi di euro (50,37 miliardi di dollari) della cifra indicata. Le modalità specifiche di finanziamento devono ancora essere definite.