Scorte carburante aerei Ue sotto pressione, ma il commissario rassicura

Il commissario Ue Tzitzikostas conferma che le scorte di carburante per aerei sono sotto pressione in Europa per la chiusura dello Stretto di Hormuz, ma nessuna carenza effettiva sarebbe provata. L'Ue monitora la situazione.

Le scorte di carburante per aerei in "alcune parti" dell'Ue sono "sotto pressione", ma "non ci sono prove di effettive carenze" a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo ha detto il commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, a Bruxelles al termine della videoconferenza con i ministri dell'Ue, convocata per fare il punto sulla situazione in vista del collegio dei commissari di domani, che dovrebbe approvare una comunicazione sulle misure da adottare per affrontare la crisi energetica innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran.

"Il carburante per aerei - ha ricordato Tzitzikostas - fa parte di un mercato globale che comprende produzione, importazioni e scorte. Anche l'Europa possiede una significativa capacità di raffinazione interna. Il 70% del carburante per aerei viene prodotto in Europa, mentre il restante 30% viene importato, di cui solo la metà proviene dall'area del Golfo".

"Attualmente - ha continuato - i mercati del carburante per aerei sono più tesi del normale. Le scorte di carburante per aerei commerciali sono sotto pressione in alcune parti d'Europa. Stiamo monitorando la situazione molto attentamente insieme agli Stati membri e ai partner del settore. Vorrei però sottolineare che l'Europa mantiene scorte di emergenza. Queste scorte possono essere e saranno rilasciate solo se necessario".

"In questa fase, tuttavia - ha aggiunto Tzitzikostas - il mercato sta gestendo la pressione e non ci sono prove di effettive carenze. Tuttavia, dobbiamo essere preparati. Domani presenteremo i nostri piani per contribuire a proteggere gli europei dagli impatti della crisi energetica dei combustibili fossili. E qui, il coordinamento è fondamentale".

"Domani - ha proseguito - annunceremo la creazione di un nuovo osservatorio sui carburanti che monitorerà l'offerta e i livelli delle scorte di carburanti per i trasporti. E naturalmente, inizieremo con il carburante per aerei. Stiamo lavorando per garantire una fornitura alternativa di carburante per aerei per l'Europa, come ad esempio il carburante per aerei di tipo A prodotto negli Stati Uniti".

"E, se dovessero sorgere problemi di approvvigionamento reali - ha aggiunto - le nostre scorte di emergenza dovranno essere utilizzate nel modo più efficace. Qualsiasi rilascio nazionale di carburante deve avvenire nella massima trasparenza per evitare distorsioni del mercato".

"Oltre a questa crisi attuale - ha detto ancora Tzitzikostas - dobbiamo essere pronti anche a eventuali shock futuri. Valuteremo quindi se sia necessario un obbligo di scorte minime di carburante per aerei, che imponga agli Stati membri di mantenere riserve minime di emergenza. Per il settore aeronautico, la nostra legislazione prevede già numerose flessibilità. Tuttavia, comprendiamo che il settore necessiti di maggiori garanzie e chiarezza".

"Forniremo quindi - ha continuato - indicazioni su queste flessibilità, in particolare in merito agli slot aeroportuali, agli obblighi di servizio pubblico e ai diritti dei passeggeri. Se la situazione in Medio Oriente dovesse peggiorare e queste flessibilità non fossero più adeguate, proporremo modifiche temporanee alla legislazione. Più in generale, in risposta al blocco, ho scritto ai ministri dei Trasporti il 1° aprile invitandoli a riflettere su come possiamo incrementare rapidamente la produzione di carburanti sostenibili per l'aviazione e la navigazione in Europa, accelerando al contempo l'elettrificazione del trasporto stradale".

"In altre parole - ha concluso il commissario - dobbiamo accelerare l'attuazione del Piano di investimenti per i trasporti sostenibili, perché le prove sono inequivocabili e sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo accelerare. La nostra transizione non riguarda solo la tutela dell'ambiente. La nostra autonomia strategica dipende da questo".