Sicurezza euro-atlantica, a Roma il confronto su industria, tecnologia e governance strategica

La sicurezza euro-atlantica non è più soltanto una questione militare. Sempre più spesso passa dal controllo delle infrastrutture critiche, dalla resilienza industriale, dalla protezione dei dati, dalle catene del valore e dalla capacità tecnologica delle democrazie occidentali. È su questo terreno, dove difesa, innovazione e geopolitica si intrecciano, che si concentrerà l’incontro “La governance della sicurezza euro-atlantica: sfide industriali e scenari geopolitici”, in programma martedì 12 maggio 2026 alle ore 17 presso Europa Experience – David Sassoli.

L’evento è promosso con il coinvolgimento di Parlamento europeo, Commissione europea, Centro Studi Americani, American Chamber of Commerce in Italy, SPES Academy Carlo Azeglio Ciampi e Fondazione AISES, con Adnkronos media partner.

Ad aprire i lavori sarà Fabrizio Spada. L’incontro sarà presentato da Valerio De Luca, direttore della SPES Academy “Carlo Azeglio Ciampi” e presidente della Fondazione AISES, mentre l’introduzione sarà affidata a Simone Crolla.

Al centro del confronto ci saranno le trasformazioni della sicurezza occidentale in una fase segnata da tensioni geopolitiche, competizione tecnologica e ridefinizione degli equilibri industriali globali. Interverranno Gabriele Gambarara, ELT Group, Ettore Sequi e Filippo Gozzi, responsabile del settore Aerospazio & Difesa per l’area del Mediterraneo di McKinsey & Company. A moderare il dibattito sarà Giorgio Rutelli, vicedirettore dell'Adnkronos.

L’obiettivo dell’incontro è analizzare come stia cambiando il concetto stesso di sicurezza euro-atlantica, in uno scenario in cui piattaforme tecnologiche, infrastrutture critiche, capacità industriali e supply chain sono diventate elementi centrali della competizione strategica globale. Una trasformazione che pone una domanda sempre più rilevante per governi, imprese e istituzioni: chi governa oggi la sicurezza euro-atlantica?

Per partecipare è possibile registrarsi online attraverso il link dedicato all’evento.