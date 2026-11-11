circle x black
Cerca nel sito
 

Spagna, TikTok sotto inchiesta per contenuti pedopornografici: il governo ne chiede la sospensione

Le indagini dopo la denuncia presentata dal gruppo anti-disinformazione Maldita.es. Sanchez: "Nessuna piattaforma è al di sopra della legge"

- (Ipa)
- (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
11 novembre 2026 | 18.24
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

La procura di Madrid ha aperto un'inchiesta su TikTok in merito alla presunta diffusione di materiale pedopornografico da parte del social network dopo la denuncia presentata dal gruppo anti-disinformazione Maldita.es. L'organizzazione ha denunciato di aver documento 1.182 post su TikTok contenenti esplicito ''materiale contenenti abusi su minori''. Come dichiarato in una nota, un procuratore è stato incaricato di indagare su possibili reati relativi alla produzione e distribuzione di materiale pedopornografico e alla corruzione di minori sulla piattaforma social.

Intanto, il governo di Madrid ha chiesto a TikTok di sospendere le sue attività in Spagna fino a quando non verrà eliminato il materiale pedopornografico. Era stata la ministra della Gioventù, Sira Rego, a chiedere alla procura e all'Agenzia per la protezione dei dati personali di intraprendere azioni contro la società di social media. "I social media non possono essere un territorio senza legge", ha affermato Rego.

Sulla notizia di oggi è intervenuto anche il premier Pedro Sanchez: "Ottime notizie: la procura ha appena aperto un'indagine sulla condivisione di materiale pedopornografico su TikTok. Lo avevamo previsto da tempo: l'impunità sui social media è finita", ha scritto su X, aggiungendo: "Nessuna piattaforma è al di sopra della legge. Tanto meno quando si tratta dei diritti dei nostri figli e delle nostre figlie".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Rapine sui mezzi pubblici a Milano: 14 giovani arrestati, il video dei furti
Università, Conte al presidio precari a Montecitorio: "Miliardi per F35 ma governo taglia la ricerca" - Video
Allarmi bomba, studenti Virgilio di Milano: "Nessuna paura, pensavamo a uno scherzo" - Video
Schlein al presidio dei ricercatori precari: "Governo trova soldi solo per armi e prigioni" - Video
Allarmi bomba, oltre 300 scuole evacuate e studenti in strada da Milano a Napoli - Video
News to go
Tari, seconda rata in pagamento: bonus sociale, a chi spetta
Trump attacca una giornalista in conferenza stampa: "Sei una perdente" - Video
News to go
Cina, surplus commerciale supera i mille miliardi di dollari
Aiuti Ucraina, Meloni da Bologna: "Nessuna questione Giorgetti, firmerà" - Videonews della nostra inviata
News to go
Influenza, cala vaccinazione tra gli over 65 in Italia
Meloni sul trattorino agricolo rosso 'garibaldino': "Questo è il mio" - Video
Maxi-incidente per nebbia in Bulgaria, oltre 80 veicoli coinvolti e 12 morti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza