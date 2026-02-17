circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria a partita di hockey del liceo: 3 morti e 3 feriti gravi in Rhode Island

A sparare il padre di uno degli atleti che si è poi tolto la vita

Ambulanza Usa - Ipa
Ambulanza Usa - Ipa
17 febbraio 2026 | 13.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparatoria durante una partita di hockey liceale a Pawtucket, in Rhode Island, dove il 56enne Robert Dorgan - che utilizzava anche il nome Roberta Esposito - ha ucciso due persone e ferito gravemente altre tre prima di togliersi la vita. Esposito era il padre di uno degli atleti presenti al torneo e, secondo le autorità, l’episodio sarebbe legato a una disputa familiare. L’uomo, armato con più armi da fuoco, ha sparato contro parenti e un conoscente sugli spalti della pista di ghiaccio.

Il capo della polizia Tina Goncalves ha riferito che, dopo l’attacco, un civile ha tentato di bloccare l'attentatore, che tuttavia disponeva di una seconda arma. Gli agenti sono intervenuti pochi minuti dopo la prima chiamata d’emergenza; l’attentatore si è poi suicidato sul posto. Tre feriti restano in condizioni critiche.

Secondo i media locali, negli anni precedenti Dorgan era stato coinvolto in contenziosi familiari, anche successivi alla separazione dalla moglie nel 2021. Sui social aveva pubblicato messaggi aggressivi e minacciosi. Una donna uscita dalla stazione di polizia - citata dal New York Post - ha dichiarato che si trattava di suo padre, affermando che soffriva di problemi di salute mentale. Il sindaco Donald Grebien ha dichiarato che le autorità, insieme all’ufficio del procuratore generale del Rhode Island, stanno ricostruendo l’accaduto. "Pawtucket è una comunità forte e resiliente, ma questa sera è in lutto. Sosterremo tutte le persone colpite e aggiorneremo il pubblico quando i fatti saranno confermati", ha affermato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria hockey liceale omicidio feriti gravi suicidio disputa familiare Usa news esteri news Rhode Island
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza