Sparatoria durante la partita di hockey a Rhode Island, almeno due morti

Tra le vittime anche l'assalitore. Quattro i feriti sulla pista di pattinaggio

Polizia Usa - Afp
Polizia Usa - Afp
16 febbraio 2026 | 22.04
Redazione Adnkronos
Almeno due persone sono morte in una sparatoria avvenuta questo pomeriggio in una pista di pattinaggio su ghiaccio al coperto a Pawtucket, Rhode Island. A riferirlo sono state le autorità al quotidiano locale WPRI. La polizia ha confermato al quotidiano che il sospettato è morto.

La sparatoria sarebbe avvenuta durante una partita di hockey maschile tra due scuole locali. Quattro persone sono state trasportate in ospedale.

