Sparatoria in chiesa e scuola cattolica a Minneapolis: possibili vittime

Il governatore del Minnesota, Tim Walz: "Prego per i nostri bambini e per gli insegnanti"

27 agosto 2025 | 16.34
Redazione Adnkronos
Forze dell'ordine di Minneapolis stanno intervenendo in seguito a una sparatoria, avvenuta nel sud della città, nei pressi dell'Annunciation Catholic School. Sul posto sono presenti numerose ambulanze e diverse agenzie, tra cui Fbi, polizia statale e locale. Il presidente del Dnc, Ken Martin, ha riferito: "C’è uno sparatore attivo qui a Minneapolis in questo momento, numero di vittime sconosciuto in una chiesa e in una scuola".

Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha dichiarato di essere stato aggiornato sulla situazione e ha aggiunto: "Prego per i nostri bambini e insegnanti, la cui prima settimana di scuola è stata segnata da questo atto orribile di violenza".

