Stoltenberg, “L’Ucraina può ancora vincere” - Ascolta

I combattimenti in Ucraina vanno avanti. Le forze armate russe hanno colpito, alla stazione ferroviaria di Balakleya, nella regione di Kharkiv, un treno che trasportava militari ucraini diretti al fronte. Non si sa quanti morti e feriti ci siano, riferisce un funzionario della stazione. Nel frattempo, mentre l'aviazione russa ha condotto un raid sulla regione di Donetsk, uccidendo 5 persone, le autorità dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk hanno reso noto oggi che le forze di Kiev si sono ritirate da un'area fortificata chiave dell'insediamento di Krasnogorovka, nell'Ucraina orientale. Dopo l'arrivo in segreto a Kiev dei missili Usa Atacms, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg fa il punto della situazione.