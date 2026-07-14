Šuica: migranti legali essenziali per l'Ue, rimpatri efficaci per gli irregolari

Una migrazione "ben gestita" e "legale" può essere una "parte importante della soluzione" al calo demografico cui è destinata l'Ue, perché porta "i lavoratori dove sono più necessari". Lo ha sottolineato la commissaria europea per il Mediterraneo Dubravka Šuica (Hdz, Ppe), presentando a Bruxelles un rapporto sull'evoluzione demografica dell'Ue. Ora, ha ricordato, "abbiamo una nuova normativa sui rimpatri. È molto importante spiegarla".

Il regolamento riguarda gli immigrati irregolari: "Dovrebbero essere presi in carico - dice Šuica - coloro che entrano illegalmente in Europa. Dovrebbero essere riportati nei loro Paesi d'origine (qualche mese fa, in un'occasione più raccolta, ha usato il verbo deportare, ndr). E' una cosa che stiamo cercando di fare, ma al momento non è così".

Oggi, ha ricordato, "solo il 20% di coloro che sono entrati illegalmente viene effettivamente espulso. Dobbiamo assolutamente migliorare e stiamo facendo il possibile, ma l'immigrazione legale va bene. Le partnership per i talenti vanno bene, ovunque ci sia bisogno di forza lavoro. Visto che stiamo parlando di competitività, non possiamo essere competitivi se non abbiamo capitale umano a sufficienza", ha concluso.