L'iniziativa chiede un'interpretazione più rigida del principio. La modifica impedirebbe a Berna di imporre sanzioni contro Paesi che hanno avviato conflitti, ad eccezione di quelle decise dalle Nazioni Unite. Tema tornato centrale dopo l'invasione russa in Ucraina
Elettori svizzeri al voto per il referendum sull'"iniziativa sulla neutralità", sulla storica politica di neutralità, che è stata promossa da Pro Schweiz (Pro Svizzera). Sancita dalla Costituzione dal 1848, la neutralità della Svizzera è riconosciuta a livello internazionale. L'iniziativa chiede un'interpretazione più rigida del principio.
La modifica impedirebbe tra l'altro a Berna di imporre sanzioni contro Paesi che hanno avviato conflitti, ad eccezione di quelle decise dalle Nazioni Unite. I sostenitori delle modifiche ritengono renderebbero la Svizzera più sicura e rafforzerebbero la sua credibilità come mediatore neutrale. Chi è contrario all'iniziativa è convinto che oggi un Paese non possa trincerarsi dietro la neutralità.
La questione è tornata al centro del dibattito dopo l'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina. I sondaggi prima del voto davano il 'no' in vantaggio. I risultati dovrebbero arrivare nella notte.