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Egitto, terremoto magnitudo 5.6 oggi a nord di Suez

Non ci sono vittime né danni

Un sismografo - (Xinhua
Un sismografo - (Xinhua
03 agosto 2026 | 08.02
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Un terremoto di magnitudo 5.6 ha colpito a 38 km a nord della città egiziana di Suez poco dopo le 3 di oggi 3 agosto, ora locale, secondo quanto riferito dall'Istituto nazionale di ricerca di astronomia e geofisica egiziano, che ha aggiunto di non aver ricevuto segnalazioni di vittime o danni a cose.

La Mezzaluna Rossa egiziana ha dichiarato di aver attivato il proprio piano di risposta alle emergenze nei governatorati in cui è stato avvertito il terremoto. Ha esortato i residenti a evitare gli edifici che mostrano segni di danni strutturali e a seguire gli aggiornamenti ufficiali, mentre le autorità continuano a valutare la situazione.

Il Centro di ricerca tedesco per le geoscienze ha misurato il terremoto a una magnitudo di 5,4 e ha affermato che l'epicentro si trovava a una profondità di 10 km.

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Egitto egitto terremoto terremoto egitto oggi esteri news
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