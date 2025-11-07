circle x black
Tesla, bonus da 1000 miliardi di dollari a Elon Musk: via libera azionisti

Il pacchetto retributivo destinato a mantenere il magnate alla guida della società per il prossimo decennio. Si tratta dello stipendio più alto per un Ceo nella storia

Elon Musk - (Ipa)
07 novembre 2025 | 10.26
Redazione Adnkronos
Gli azionisti di Tesla hanno approvato un pacchetto retributivo da 1000 miliardi di dollari destinato a mantenere Elon Musk alla guida della società per il prossimo decennio. Si tratta dello stipendio più alto per un Ceo nella storia.

Il provvedimento, spiega il Washington Post, "aveva incontrato un'insolita resistenza da parte di investitori, consulenti e attivisti che sostenevano fosse eccessivo o immeritato, facendo notare la recente storia di Musk al di fuori di Tesla". Ma Musk ha anche ottenuto "guadagni storici, trasformando l'azienda nella casa automobilistica di maggior valore al mondo e diventando la persona più ricca del mondo". Musk "è salito trionfante sul palco presso la sede centrale della società ad Austin", tra applausi e cori in suo nome. "Quello che stiamo per intraprendere non è semplicemente un nuovo capitolo del futuro di Tesla, ma un intero nuovo libro", ha annunciato.

Gli obiettivi

In un piano decennale, il bonus stabilisce una serie di ambiziosi obiettivi che Musk deve raggiungere per ottenere l'intero pagamento, tra cui l'espansione del business dei robotaxi di Tesla e l'aumento del valore di mercato dell'azienda ad almeno 8.500 miliardi di dollari (7.200 miliardi di euro).

La proposta ha suscitato un acceso dibattito tra gli azionisti nelle ultime settimane. Come, ad esempio, del più grande fondo sovrano norvegese, Norges Bank Investment Management, che ha votato contro il piano a causa della mancanza di dettagli riguardanti il ​​bonus e l'enorme importo della ricompensa per il capo di Tesla.

