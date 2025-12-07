circle x black
Tre fratelli diventano papà nello stesso giorno, il record

L'incredibile sequenza di parti nello stesso ospedale in Israele

Tre fratelli diventano padri nello stesso giorno e, in totale, festeggiano la nascita di 4 bambini. Se non è un record, manca poco. La raffica di lieti eventi si è verificata in Israele, nell'ospedale Ma'ayanei Hayeshua di Bnei Brak, a sud di Tel Aviv. La notizia diffusa dai media israeliani viene rilanciata dal portale Infobae. "Niente avrebbe potuto prepararci ad un momento così speciale", ha fatto sapere l'ospedale dopo i parti che si sono verificati nel giro di poche ore nella giornata di martedì.

Le 3 coppie sono entrate in momenti diversi in ospedale. I primi due parti sono stati singoli. La moglie del terzo fratello, invece, ha dato alla luce 2 gemelli: in totale, 4 bambini.

