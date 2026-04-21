Donald Trump ha provato a "usare i codici nucleari" nella guerra tra Stati Uniti e Iran? L'ipotesi rimbalza sul web dopo le affermazioni di un ex funzionario della Cia e la Casa Bianca è costretta a smentire. Ad innescare tutto sono le parole di Larry Johnson, ex membro della Cia che nella giornata del 20 aprile interviene nel podcast Judging Freedom, lo show condotto Andrew Napolitano, ex analista legale di Fox News. Secondo la ricostruzione di Johnson, Trump avrebbe cercato di "usare i codici nucleari" durante un infuocato meeting, andato in scena sabato scorso, sulla crisi in Medio Oriente. A ricostruire il quadro è Newsweek, che riporta anche la secca smentita della Casa Bianca che, attraverso un portavoce, "critica la diffusione" dei rumors. La ricostruzione di Johnson, non supportata da elementi concreti, fa riferimento ad un confronto acceso tra Trump e il generale Dan Caine, numero 1 degli Stati maggiori congiunti.

Secondo Johnson, lo scambio di battute si sarebbe trasformato "apparentemente in un vero e proprio litigio" nel quale il generale Caine che si sarebbe rifiutato di autorizzare l'uso dei "cosiddetti codici nucleari". Come unica prova, il podcast avrebbe mostrato un filmato di Caine che cammina a testa bassa nei giardini della Casa Bianca. Newsweek evidenzia che non è stata trovata alcuna conferma indipendente di questo scambio. Il 18 aprile si sarebbero effettivamente tenuti incontri di alto livello per discutere la scadenza del cessate il fuoco con l'Iran, ma nessuna testata giornalistica e nessun funzionario governativo ha confermato che sia mai stata invocata l'autorizzazione al lancio nucleare. "E' credibile? Avrei bisogno di un paio di conferme da fonti attendibili prima ancora di degnarmi di rispondere a questa domanda", ha dichiarato a Newsweek il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis. "Semplicemente non ci riesco. Non riesco a immaginarlo. Conoscendo il presidente, non riesco proprio a immaginare che sia mai stata una seria ipotesi".