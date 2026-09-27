"Stai zitta". Queste le parole che Donald Trump ha rivolto nelle scorse ore a una giornalista di Ms Now, come segnalato dal Guardian. "Desidera che solo le testate che la sostengono facciano parte del pool di giornalisti?", ha chiesto al tycoon Akayla Gardner, corrispondente di Ms Now alla Casa Bianca, mentre sabato mattina Trump era in partenza per il Tennessee.

🚨BREAKING: President Trump just put a reporter in her place.



REPORTER: Are you ready to go to war with Chicago?



TRUMP: When you say that, darling, that's fake news. Listen. Be QUIET. Listen. You don't listen, you never listen. That's why you're second rate. We're not going to… pic.twitter.com/8IVH9YrHM5 — 1776 SENTINEL (@1776SentinelHT) September 26, 2026

"No, no, no. Voglio notizie vere, non fake news, come le vostre", ha replicato il presidente degli Stati Uniti, continuando ad attaccare Cnn e Ms Now, definita "Ms Dnc" con un riferimento al Comitato nazionale democratico. "Non vuole domande difficili?", lo ha incalzato Gardner. "Stai zitta", ha detto a quel punto il tycoon.