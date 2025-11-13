circle x black
Trump firma la legge, finisce lo shutdown più lungo della storia

Dopo 43 giorni, con il voto favorevole della Camera dei Rappresentanti sul pacchetto già approvato dal Senato. Il presidente Usa: "Non si ripeta più"

Trump mostra il pacchetto di leggi firmate per riaprire il governo federale - (Afp)
13 novembre 2025 | 07.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo il voto favorevole della Camera dei Rappresentanti sul pacchetto già approvato dal Senato, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato la legge che pone fine al più lungo shutdown mai sperimentato dagli Stati Uniti, 43 giorni. "Oggi stiamo inviando un chiaro messaggio, che non cederemo mai al ricatto", ha detto Trump alludendo ai suoi avversari democratici, prima di firmare il testo tra gli applausi dei funzionari eletti repubblicani riuniti intorno a lui nello Studio Ovale.

“Questo non è il modo di governare un Paese. Spero che siamo tutti d'accordo sul fatto che il governo non dovrebbe mai più essere chiuso”, ha detto Trump in una trasmissione in diretta. E ha promesso di approvare una legge per porre fine alla possibilità dei politici di ricorrere all'ostruzionismo e ha detto che il governo federale “riprenderà ora le normali operazioni”.

