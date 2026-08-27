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Trump: "Putin non attaccherà territori della Nato" - Video

Il presidente americano non ha dubbi: "Non sono preoccupato per niente"

27 agosto 2026 | 20.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

''Ho avuto buoni colloqui con Putin. Non attaccherà un territorio della Nato''. Donald Trump risponde così alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. "Non sono preoccupato. Per niente. Non c'è nessun problema", ha ribadisce poi il presidente degli Stati Uniti al telefono con il giornalista Barak Ravid, che gli chiede di una possibile provocazione russa contro i paesi della Nato.

Le parole di Trump arrivano dopo che martedì il direttore della Cia John Ratcliffe si è recato a Mosca, dove ha incontrato il suo omologo russo, Sergey Naryshkin. Secondo diversi media, obiettivo della visita era avvertire Mosca di non attaccare un Paese della Nato. Ma Trump smentisce, dichiarando ad Axios che Ratcliffe non aveva dato alcun avvertimento di questo tipo. Il viaggio di Ratcliffe era "un normale impegno di lavoro", ha detto Trump, dicendosi perplesso riguardo alla copertura mediatica dell'accaduto. "Ratcliffe incontra la sua controparte russa una volta ogni sei mesi o una volta all'anno. Hanno un ottimo rapporto. Non c'è stato alcun messaggio e non c'era nulla di insolito", dice Trump.

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