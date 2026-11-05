"La batosta elettorale subita da Donald Trump alle elezioni di metà mandato non sembra destinata a scalfirlo. Non lo intacca, non gli cambia la vita, anzi potrebbe perfino rafforzarlo. Sembra un paradosso, ma in questo momento, con quasi tutto il Paese che gli ha voltato le spalle, si sente l'ultimo comandante in capo, è convinto di essere l’unico in grado di difendere gli Stati Uniti". Così all’Adnkronos Salute lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet.

Per comprendere il modo in cui il presidente americano affronta una sconfitta, secondo lo psichiatra, "bisogna guardare alla sua capacità di convincere prima di tutto se stesso della propria versione dei fatti". Per "capire come ragiona Trump, basta seguire un qualsiasi mental coach. Non ammetterà mai di aver perso, perché è convinto di non aver ricevuto una sonora sberla dal voto di midterm. È il tipo di persona che se la racconta” spiega. A questo si aggiunge “la sua capacità di cambiare rapidamente strategia e copione. Continuo a pensare che un disastro elettorale come quello che abbiamo visto non gli cambierà la vita. Non dimentichiamo che assomiglia a un uomo di teatro, alla personificazione di Broadway: oggi cambia libretto", afferma Crepet.

Per il momento, neppure il gruppo dei suoi più stretti collaboratori sembra destinato a cambiare. “È circondato da yes men, quindi il suo entourage resta lo stesso. Forse capirà di aver fallito quando, dopo Musk, Bezos e Zuckerberg, lo abbandoneranno anche i suoi collaboratori più fedeli. Prima o poi ci sarà una fuga generale, ma non adesso”, sostiene. A rafforzare Trump, nella lettura dello psichiatra, “è proprio la forte polarizzazione che la sua presidenza ha prodotto nel Paese”. Anche di fronte a una sconfitta elettorale, “il presidente potrebbe continuare a percepirsi come una figura indispensabile, l'ultimo uomo chiamato a salvare la nazione", conclude.