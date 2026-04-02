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Trump contro Bruce Springsteen: "Sembra una prugna secca, colpa del chirurgo"

Il cantante critica il presidente, la risposta al vetriolo: "I suoi concerti fanno schifo"

Donald Trump e Bruce Springsteen
Donald Trump e Bruce Springsteen
02 aprile 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump ha risposto alle critiche di Bruce Springsteen, che durante i suoi concerti ha più volte definito il presidente "corrotto", "incompetente" e "aspirante re". In un post su Truth Social, Trump ha accusato il 76enne cantante di soffrire da tempo di una "terribile e incurabile forma di ossessione per Trump", definendolo "un perdente totale che vomita odio contro un presidente eletto in modo schiacciante".

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Il presidente ha poi descritto 'The Boss' come una "prugna secca che ha sofferto molto per il lavoro di un chirurgo plastico davvero incapace". Trump ha quindi esortato i sostenitori del movimento Maga a boicottare i concerti del cantante, definiti "sovrapprezzati e schifosi". "Risparmiate i vostri soldi guadagnati con fatica", ha concluso.

Durante il concerto del 31 marzo che ha inaugurato il tour "Land of Hopes and Dreams" a Minneapolis, Springsteen ha aperto la serata con una preghiera dedicata agli uomini e alle donne impegnati in servizio all’estero, sottolineando il valore dell’arte "in tempi pericolosi". Il musicista ha inoltre reso omaggio a Renée Good e Alex Pretti, vittime di recenti episodi di violenza legati a operazioni federali, a cui ha dedicato il brano 'Streets of Minneapolis'.

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