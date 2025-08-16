Ucraina, boom sui social per vertice Trump e Putin in Alaska

Secondo la ricerca realizzata da Arcadia le conversazioni digitali sviluppatesi a partire dalle parole chiave 'Trump', 'Putin' e 'Peace' hanno generato 60,7 milioni di interazioni. Dal censimento dei nuovi follower registrato tra il 14 e il 16 agosto sono gli account personali di Donald Trump a prendersi la fetta maggiore. In particolare, è l’account Instagram che cresce di

Sui social si è parlato molto dell'incontro ad Anchorage in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin. In rete, secondo la ricerca realizzata da Arcadia sotto la direzione di Domenico Giordano, le conversazioni digitali sviluppatesi a partire dalle parole chiave 'Trump', 'Putin' e 'Peace' hanno generato 60,7 milioni di interazioni con due picchi di polarizzazione: all’arrivo ad Anchorage dei due Presidenti e al termine dell’incontro. Nelle ultime 24 ore i nomi dee due Presidenti hanno prodotto complessivamente oltre 53 mila hashtag, sommando le diverse declinazioni fatte dagli utenti.

La Top 5 della mappa del parlato digitale è monopolizzata ovviamente dagli Usa (45 M di interazioni) seguita dal Brasile, dall’India, dal Regno Unito e infine dal Canada. I dati percentuali del sentiment degli utenti esprimono una fiducia condizionata nei confronti dei due leader e in particolare rispetto ai risultati effettivi dell’incontro: il sentiment digitale degli utenti per la 'Peace' è oltre il 50% mentre per Putin è poco sotto il 40% e per Trump intorno al 35%.

Dal censimento dei nuovi follower registrato tra il 14 e il 16 agosto sono gli account personali di Donald Trump a prendersi la fetta maggiore. In particolare, è l’account Instagram che cresce di ben 20 mila nuovi follower.