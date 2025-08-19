circle x black
Cerca nel sito
 

Ucraina, Mauriello (Meritocrazia Italia): "Dialogo conduca a risultato duraturo"

Walter Mauriello
Walter Mauriello
19 agosto 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Tutto il mondo sta seguendo, con indifferenza o con speranza, l’incontro tra Trump e Putin e successivamente con i volenterosi leader europei. Al momento non vi sono notizie certe ma si confida che il dialogo conduca ad un risultato duraturo e soprattutto ad un patto tra Stati guida che stabiliscono i tempi nella economia e della politica internazionale. Meritocrazia Italia è consapevole che la Pace si raggiunge con difficoltà superando ostilità e contrarietà etniche e proprio per questo dovrebbe essere congeniata dagli Stati più influenti al mondo". Lo afferma il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello.

"Non sarebbe giusto - sostiene - escludere Cina, Giappone e UE atteso che la tenuta degli accordi dovrebbero servire ad aprire un tavolo permanente della Pace in tutte le sue sfumature, immigrazione, povertà, clima, etnie ecc. Gli equilibri mondiali non possono essere il frutto della concessione di Stati terzi, ma devono essere il risultato del con-fronto diretto e leale tra Paesi sempre soggetti, e mai oggetti, di negoziazione. In più, le divisioni interne di un’Europa che non riesce a trovare una politica comune e a far sentire la propria voce, che resta a osservare altre potenze negoziare sul piano economico la salvezza di intere genti, tradisce la sua funzione prima e la sua natura di Unione dei popoli e per i popoli".

"Meritocrazia Italia - auspica - invoca una visione politica differente che parta da un presupposto basilare ossia in un mondo globale non vi è più necessità di salvaguardare la vita dei cittadini dei singoli Stati essendo ogni individuo cittadino del Globo. In una economia di Tutti e per Tutti che senso avrebbe la salvaguardia di privilegi territoriali e che politica potrebbe essere quella della espansione senza considerare che tra varie emergenze, come quella climatica, stiamo per renderci la vita complicata?".

"Il mondo intero - sottolinea il presidente Walter Mauriello - i grandi leader ed anche l’Europa prendano coraggio e ritornino ad una credibilità istituzionale, riscoprendo la voglia di valorizzare l’umanesimo e non lo schiavismo (anche intellettuale). MI auspica che sia aperto un tavolo permanete sulla Pace che sia accettato da tutte le Nazioni Influenti per rendere con-creta una visione di politica che tra inquinamento ambientale ed inquinamento economico/sociale sta distruggendo la voglia di chiamarci comunità ed umanità".

"Non è accettabile - ribadisce - che la pace e la tenuta sociale ed economica degli Stati dipendano da giochi di potere e conflitti che non appartengono e non saranno mai capiti ed approvati dai cittadini, che di fatto rappresentano il solo e vero potere del Mondo. Stop war".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
pace dialogo politica internazionale economia globale
Vedi anche
Pippo Baudo, Giorgia: "Credeva nel mio talento più di me" - Video
Pippo Baudo, Pausini: "E' stato l'incontro più importante, ha cambiato mia vita" - Video
Baudo, Fiorello e la domanda: "Chi insegnerà a fare la tv, adesso?" - Video
Pippo Baudo, Carlo Conti: "Non ha eredi, si è spenta la tv" - Video
Baudo, Eros Ramazzotti al Teatro delle Vittorie: "Era il migliore" - Video
Pippo Baudo, Paola Cortellesi: "Un privilegio averlo conosciuto" - Video
Pippo Baudo, Morandi: "Un amico, mi ha aiutato nei momenti di difficoltà" - Video
Pippo Baudo, maestro Mazza: "Con Sanremo ha scoperto talenti, oggi non succede più" - Video
Pippo Baudo, oggi la camera ardente: la videonews della nostra inviata
Pippo Baudo, Lino Banfi: "Rai gli intitoli il Teatro delle Vittorie" - Video
Baudo, Andrea Roncato: "E' stato colonna sonora della mia carriera" - Video
News to go
Traffico da rientro, scatta il controesodo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza