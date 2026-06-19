Ucraina, Merz: "Nessuna decisione Ue imminente sul rappresentante"

Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, "deve svolgere un ruolo importante. Si assicura che si tengano buone discussioni all'interno dell'Unione Europea, che siamo ben organizzati, preparati e pronti per la discussione in Consiglio. A parte questo, al momento non è necessario prendere altre decisioni". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, rispondendo, a Bruxelles alla fine del Consiglio Europeo, in merito alla possibile scelta di un rappresentante dell'Ue per trattare con la Russia per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Il formato E3 che comprende Regno Unito, Francia e Germania, ha spiegato Merz, "è stato effettivamente riunito su esplicita richiesta dell'Ucraina. C'è una logica interna. Il fatto che Regno Unito, Francia e Germania cooperino strettamente è dovuto al fatto che siamo gli attori principali in Europa, diamo un contributo militare importante a sostegno dell'Ucraina. Siamo al primo posto".

È stata, ha sottolineato, "esplicita richiesta dell'Ucraina che questi tre Paesi svolgano un ruolo di coordinamento. E noi lo facciamo. Il Regno Unito, in quanto Paese che non fa più parte dell'Unione Europea, deve comunque essere coinvolto. È un importante partner della Nato in Europa, e abbiamo discusso di molte questioni importanti, anche in vista del vertice Nato di Ankara. Questi sono formati molto importanti. Coinvolgiamo anche l'Italia, ovviamente, la Polonia e altri Stati membri dell'Unione Europea. Non dobbiamo decidere chi parlerà a nome dell'Ue. Lo decideremo quando sarà tempo", ha concluso.