"Quello che sto facendo attraverso il mio ufficio è stabilire un canale diplomatico". E' quanto ha detto oggi, venerdì 19 giugno, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa "perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi". Le sue parole al termine del vertice Ue spiegando che c’è stata "una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi".

Nessuna competizione sul fronte diplomatico

Costa insiste sul fatto che non esistano contrapposizioni tra i diversi attori impegnati sul dossier. "Per essere molto chiari, spiega, "non vedo alcuna contraddizione né competizione tra i vari formati, sono complementari". Il riferimento è alle divergenze emerse su come muoversi rispetto a eventuali negoziati con Mosca e su chi debba rappresentare l'Ue.

Ruolo della Coalizione dei Volenterosi e dell'Ue

"Certamente la Coalizione dei volenterosi e i suoi leader dovranno avere un ruolo sulle garanzie di sicurezza" spiega Costa, "ma gli interessi dell’Unione europea devono essere difesi dalle istituzioni Ue in conformità con i Trattati e come sapete Ursula von der Leyen e io lavoriamo sempre come una squadra".

"Solo l'Ucraina può negoziare per l'Ucraina"

Bruxelles, ribadisce, non intende assumere un ruolo di mediazione. "Solo l'Ucraina può negoziare per conto dell'Ucraina" sottolinea. L'Ue, aggiunge, resta schierata con Kiev e non vede al momento "segnali credibili dalla Russia" che indichino la volontà di impegnarsi in negoziati seri.