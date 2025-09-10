circle x black
Ue: Borchia, 'tante risorse Ue ad armi e meno ad agricoltura e imprese'

10 settembre 2025 | 15.46
Redazione Adnkronos
"Si continua a parlare di armi e difesa" e delle "tante risorse finanziarie dedicate a questi capitoli di spesa", che "si sottraggono all'agricoltura e alle imprese: non è l'Europa che vogliamo per il nostro futuro". Lo dice all'Adnkronos Paolo Borchia, capodelegazione della Lega (Patriots for Europe) al Parlamento europeo, commentando il discorso sullo Stato dell'Unione europea tenuto dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen a Strasburgo, tanto pieno di "retorica e analisi dei problemi" quanto di "soluzioni retoriche e fumose".

