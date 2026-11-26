Si terrà domani a Roma (presso Zest Hub, via Marsala 29H) una conferenza sulla pace promossa dalla Fondazione Gariwo, "un'occasione di confronto che riunirà esponenti delle istituzioni, giornalisti, intellettuali ed esperti di educazione e non violenza per interrogarsi sulle condizioni necessarie a costruire la pace, dalle relazioni internazionali alla vita quotidiana delle comunità".

"In un contesto internazionale segnato da guerre, crescenti polarizzazioni e nuove fratture politiche e sociali, la pace non può essere considerata soltanto come assenza di conflitto, ma come un processo che richiede responsabilità individuale, capacità di dialogo e un impegno concreto delle istituzioni e della società civile", sottolinea in un comunicato l'organizzazione fondata nel 1999 "per la divulgazione delle storie dei Giusti e della memoria del bene attraverso percorsi didattici, iniziative editoriali e incontri pubblici" e che nel 2003 ha inaugurato il primo Giardino dei Giusti sul Monte Stella di Milano, gestito da allora assieme al Comune di Milano (oggi i Giardini dei giusti sono oltre 300 in tutto il mondo).

"Il confronto prenderà le mosse dalla dimensione geopolitica e dal ruolo delle istituzioni internazionali, per allargarsi alle esperienze concrete di convivenza, mediazione ed educazione alla responsabilità individuale. Una prospettiva che riconosce nella pace non soltanto un obiettivo della diplomazia, ma anche una pratica civile e culturale da coltivare nelle società".

Ad aprire la riflessione sarà Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Gariwo, con l'intervento 'La via plurale alla pace'. Seguirà Paolo Gentiloni, già Presidente del Consiglio e Commissario europeo, che affronterà il tema 'Le sfide della pace: Europa e istituzioni internazionali', soffermandosi sulle responsabilità e sulle prospettive dell'azione europea e multilaterale in uno scenario internazionale sempre più complesso. Uno sguardo sarà rivolto anche ai conflitti che faticano a trovare spazio nell'attenzione pubblica, con 'Le guerre dimenticate' di Anna Maria Brogi, della redazione esteri di Avvenire. Un tema che richiama il ruolo dell'informazione nel dare visibilità alle crisi meno raccontate e nel mantenere viva l'attenzione sulle loro conseguenze umane e politiche.

La seconda parte dell'incontro sarà dedicata alle 'Forme di pace', una tavola rotonda che metterà in dialogo approcci ed esperienze differenti per esplorare come la pace possa tradursi in comportamenti, percorsi educativi e pratiche di convivenza. Interverranno Marianella Sclavi, etnografa, scrittrice e portavoce del Movimento europeo di azione nonviolenta; Murat Cinar, giornalista esperto di Turchia; Mariachiara Billi, project manager del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino, esperienza educativa internazionale fondata sull'incontro tra giovani di provenienze e culture diverse; e Andrew Watson, cofondatore di Sustainability Education (SusEd), impegnato nello sviluppo di programmi educativi internazionali sulla sostenibilità anche in contesti di conflitto e post-conflitto. A moderare i lavori sarà Martina Landi, direttrice generale della Fondazione Gariwo.

"L'incontro intende così mettere in relazione due dimensioni spesso affrontate separatamente: quella delle grandi scelte politiche e diplomatiche e quella delle responsabilità quotidiane di individui, scuole e comunità. Perché la costruzione della pace passa anche dalla capacità di riconoscere le differenze, esercitare il pensiero critico e preservare le condizioni del dialogo, soprattutto dove sembrano prevalere divisioni e contrapposizioni".