Ue: roadmap per l'addio alla sperimentazione animale entro il 2029

La Commissione Europea ha lanciato una tabella di marcia per eliminare gradualmente la sperimentazione sugli animali nelle valutazioni di sicurezza chimica, delineando una transizione verso tecniche che non prevedono l'utilizzo di animali.

Con 22 azioni suddivise in tre pilastri, spiega la Commissione in una nota, la tabella di marcia prevede la graduale sostituzione della sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza chimica in 15 settori, tra cui sostanze chimiche per usi industriali e di consumo, pesticidi e biocidi, prodotti farmaceutici e additivi per alimenti e mangimi.

Il primo pilastro si concentra sulla realizzazione del cambiamento verso l'eliminazione graduale dell'uso di animali. Le azioni previste mirano ad accelerare lo sviluppo e l'adozione di approcci che non prevedono l'utilizzo di animali.

Sono oltre 30 le raccomandazioni per sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione animale nelle valutazioni di sicurezza per la salute umana e l'ambiente.

L'obiettivo del secondo pilastro è mantenere l'Europa all'avanguardia nella ricerca e nell'innovazione. Le azioni previste mirano a sostenere l'ecosistema dell'innovazione nella ricerca e nelle imprese per sviluppare approcci alternativi alla sperimentazione animale, incluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei big data per lo sviluppo di metodi.

Il terzo pilastro riguarda la collaborazione internazionale. Le azioni previste in questo pilastro includono la creazione di un quadro di riferimento per facilitare l'attuazione con tutte le parti interessate nell'Ue e per promuovere la collaborazione con le autorità di regolamentazione a livello internazionale. La Commissione inizierà subito ad attuare la tabella di marcia. Entro il 2029, organizzerà una conferenza per fare il punto sui progressi compiuti.