Ue, Sberna (FdI): "Ttante cose positive, ma si riportino al centro esigenze reali dei cittadini"

10 settembre 2025 | 12.18
"La Presidente von der Leyen ha trattato tantissimi temi, ma la politica europea deve rispondere alle esigenze reali dei cittadini", ha dichiarato Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo per FdI, intervenendo in collegamento da Strasburgo durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025, trasmessa da Adnkronos. "Ci sono molte iniziative che troviamo positive, ad esempio sul tema dell’immigrazione, che riflettono le proposte del nostro governo a tutela degli esseri umani e contro ogni forma di sfruttamento", ha aggiunto.

Sberna ha sottolineato la necessità di adattare le politiche europee ai tempi reali: "Molte delle agende su cui lavoriamo sono state concepite in un contesto geopolitico completamente diverso. Il Parlamento europeo, insieme alla Commissione e al Consiglio, deve garantire che le politiche siano più efficaci e rispondenti alle esigenze concrete".

Secondo la vicepresidente, occorre un approccio pragmatico: "Bisogna riportare al centro le necessità dei nostri agricoltori, delle imprese, dei cittadini, dei giovani e degli studenti. Politiche finanziate correttamente e con una giusta ispirazione devono poter diventare pienamente operative nei sistemi nazionali", ha concluso Sberna.

