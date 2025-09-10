circle x black
Cerca nel sito
 

Ue, Tosi (Fi): "Serve Europa più unita e un governo europeo eletto dai cittadini"

10 settembre 2025 | 12.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"È importante avere un’Europa più unita e veloce, ma con un governo europeo eletto direttamente dai cittadini", ha dichiarato Flavio Tosi, europarlamentare di Forza Italia, intervenendo in collegamento da Strasburgo a durante l’analisi del discorso sullo Stato dell’Unione 2025 di Ursula von der Leyen, trasmessa da Adnkronos. "Oggi votiamo i parlamentari europei, ma poi è la Presidenza a decidere. L’ideale sarebbe un modello confederale, sul modello degli Stati Uniti, con un Parlamento e un Governo europeo eletti dai cittadini", ha aggiunto.

Tosi ha poi espresso due perplessità sul Mercosur: "Se non ci sono garanzie chiare sui percorsi produttivi e sui prodotti importati dal Sud America, si rischia di creare una nostra ‘creatura’ enormemente normata ma poco sostenibile. È fondamentale che anche i prodotti importati siano controllati e rispettino standard chiari".

L’europarlamentare ha inoltre richiamato l’attenzione sul tema dell’auto elettrica e dell’industria automotive europea: "Bisogna stare attenti a non danneggiare il settore e mantenere una prospettiva economica sostenibile, senza uscire dal mercato e senza favorire indirettamente la Cina".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Unione Europea governo europeo eletto dai cittadini Mercosur auto elettrica
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza