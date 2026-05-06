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Ue: Ventola (FdI), 'continuare a credere in Politica agricola comune'

- © European Union 2025 - Source : EP
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06 maggio 2026 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Occorre "continuare a credere" nella Politica agricola comune, "che è stata uno dei fondamenti della nascita dell'Unione europea". Lo afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia (Ecr) Francesco Ventola nel corso del suo intervento al dibattito "L'Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe", organizzato da Italiavanti, progetto editoriale di SocialCom, riflettendo

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L'eurodeputato riflette sulle modifiche proposte dalla Commissione europea al prossimo Quadro finanziario pluriennale, il bilancio Ue relativo al settennato 2028-2034. La proposta dell'esecutivo Ue prevede l'istituzione di un "fondone" unico che incorpori la Pac e altre politiche comunitarie, tema che ha scatenato un "amio dibattito" al Parlamento europeo e oltre, sottolinea Ventola.

Dal canto suo, spiega, la delegazione di Fratelli d'Italia sta lavorando affinché la Pac "possa ritornare invece ad avere una sua piena autonomia", "forti del fatto che anche il nostro governo è in linea con quello che noi stiamo discutendo qui, che ha un unico interesse: quello di salvaguardare e garantire reddito agli agricoltori e creare le condizioni affinché venga fermato lo spopolamento delle nostre aree rurali e che l'agricoltura ritorni ad essere, come è sempre stata, a maggior ragione di più di questi tempi, un'ottima possibilità di lavoro, un'ottima possibilità di poter vivere in maniera tranquilla e serena".

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Fratelli d'Italia Ue Pe Francesco Ventola Ecr Politica agricola comune
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