Ultimatum Israele, pronto l’attacco a Rafah - Ascolta

Mentre le manifestazioni pro Palestina dilagano nelle università americane le forze di difesa israeliane fanno sapere che se entro 48-72 ore non sarà presa una decisione definitiva sulla proposta di accordo che porterebbe alla liberazione di 33 ostaggi verra lanciato l'attacco su Rafah. I carri armati israeliani sarebbero schierati al confine con Gaza e pronti a ricevere il via libera per iniziare l'offensiva, considerata da Israele come l'ultima spinta necessaria per sradicare le forze combattenti di Hamas dalla Striscia, nonostante gli avvertimenti di un disastro umanitario se i civili non saranno allontanati dal pericolo.