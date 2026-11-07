circle x black
Cerca nel sito
 

Arrestato uomo armato vicino Casa Bianca: "Voci mi dicevano di uccidere Trump"

Gli agenti del Secret Service hanno trovato nella sua automobile tre armi da fuoco, tra cui un fucile,e decine di munizioni

Trump alla Casa Bianca - (Ipa)
Trump alla Casa Bianca - (Ipa)
Segui Adnkronos su Google
07 novembre 2026 | 09.30
Valerio Sarsini Novak
LETTURA: 1 minuti

Un uomo è stato arrestato nei pressi della Casa Bianca dopo che gli agenti del Secret Service hanno trovato nella sua automobile tre armi da fuoco, tra cui un fucile, e decine di munizioni. Secondo quanto riferito dal dipartimento per la Sicurezza interna degli Stati Uniti, il sospettato avrebbe dichiarato agli agenti di aver sentito delle voci nella propria testa che gli ordinavano di recarsi a Washington per uccidere il presidente Donald Trump. 

L'uomo, di nazionalità venezuelana e presente illegalmente negli Stati Uniti secondo le autorità americane, è accusato tra l'altro di trasporto e possesso illegale di armi da fuoco.

L'arresto è avvenuto giovedì sera lungo Constitution Avenue, a sud della Casa Bianca, dopo che gli agenti del Secret Service avevano notato il comportamento sospetto dell'uomo all'interno di un'automobile parcheggiata. Durante la perquisizione del veicolo, risultato rubato, sono state rinvenute le armi e le munizioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Decreto bollette, slitta ancora approvazione
Cecchettin, studenti 'fanno rumore' per Giulia alla prima del film 'Se domani non torno' - Video
Dall'euforia post-elettorale al sell off del Nasdaq: Wall Street cambia scenario e la Silicon Valley finisce sotto pressione
Cane intrappolato per 20 ore in una grotta a Latina, il video del salvataggio
Caso Ramy, il papà: "Voglio solo giustizia e verità per mio figlio" - Video
Spaccio nei boschi armati di kalashnikov, il blitz in Lombardia - Video
News to go
Scioperi novembre 2026, le date: calendario
Fine Vita, Zaia: "Governo impugna legge Veneto, ne serve una Nazionale" - Video
Eicma, premier Giorgia Meloni arrivata a Milano in visita all'evento - Video
Bonus mobili ed elettrodomestici, le novità del 2027: cosa cambia - Video
News to go
Maltempo e piogge intense, il meteo
Omicidio di Villa Pamphili, il legale di parte civile: "Ergastolo Kaufmann è piccolo conforto" - video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza