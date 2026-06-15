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Usa, bombardiere B-52 si schianta dopo il decollo in California: 8 morti

L'incidente nell'area della Edwards Air Force Base

Il bombardiere caduto - (Fermo immagine)
Il bombardiere caduto - (Fermo immagine)
15 giugno 2026 | 22.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un bombardiere strategico B-52 Stratofortress dell'Aeronautica militare statunitense si è schiantato poco dopo il decollo dalla base di Edwards, a circa 160 chilometri a nord di Los Angeles. Lo ha reso noto la stessa Edwards Air Force Base attraverso un messaggio pubblicato sui social media.

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"Un B-52 Stratofortress dell'Air Force statunitense è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Edwards alle 11.20", si legge nella nota. "Le squadre di emergenza sono intervenute immediatamente sul posto e la situazione è ancora in evoluzione". Secondo l'emittente Fox News, nello schianto sono morti gli 8 membri dell'equipaggio che erano impegnati in una missione per un test di routine.

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