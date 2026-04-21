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Usa-Iran, il mistero della tregua: quando scade? Le versioni di Trump e Teheran

Negoziati in bilico, la deadline si avvicina. Ma è diversa per i due paesi

Donald Trump
Donald Trump
21 aprile 2026 | 19.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

I negoziati tra Stati Uniti e Iran non decollano, il vertice in Pakistan è in bilico. E la tregua iniziata due settimane fa sta per scadere. Quando? Non si sa. La deadline è un mistero, visto che date e orari fornite da Washington e Teheran non coincidono. Donald Trump, nel suo diluvio di dichiarazioni e post, fissa un termine vago: "Mercoledì sera, ora di Washington". Per il presidente degli Stati Uniti non ci sarà una proroga: "Non voglio farlo, non abbiamo molto tempo". In teoria, quindi, si rischia la ripresa della guerra. "Accetteranno l'accordo o ricominceremo a lanciare bombe", uno dei messaggi che Trump nei giorni scorsi ha affidato al social Truth accendendo i riflettori, ancora una volta, sulle centrali elettriche e le infrastrutture della Repubblica islamica.

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Se Trump concede altre 24 ore alle chance di dialogo, per Teheran il cessate il fuoco scadrà alle 2 ora italiana di domani, come riferisce la tv di Stato iraniana. "Il cessate il fuoco terminerà alle 3.30 di mercoledì ora di Teheran", il messaggio della tv.

Iran e Stati Uniti valutino di "estendere il cessate il fuoco e dare una chance al dialogo e alla diplomazia", dice intanto il ministro degli Esteri e vice primo ministro del Pakistan, Ishaq Dar. Il ministro, si legge in una nota del Foreign Office pakistano, "ha sottolineato la costante enfasi del Pakistan sul dialogo e sulla diplomazia come unici mezzi praticabili per affrontare le sfide e raggiungere una pace e una stabilità regionali durature".

Il Pakistan resta in attesa di una risposta formale da parte dell'Iran sulla partecipazione ai colloqui di pace previsti a Islamabad, afferma il ministro pakistano dell'Informazione, Attaullah Tarar, sottolineando che Islamabad, nel ruolo di mediatore, è "in costante contatto con le autorità iraniane" e continua a lavorare per mantenere aperto il canale negoziale. Per Tarar c'è poco tempo: secondo lui, che si allinea al 'fuso orario' di Teheran, il cessate il fuoco in vigore scadrà stanotte all'1.50.

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