circle x black
Cerca nel sito
 

Vertice Uk-Ue: Londra teme il protezionismo europeo e cerca un ruolo nel "made in Europe"

Il ministro della Difesa Wes Streeting, a Bruxelles, mette in guardia l'Unione e spera che il Regno non venga tagliato fuori

Il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting - Fotogramma/Ipa
Il segretario alla Difesa britannico Wes Streeting - Fotogramma/Ipa
Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 12.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il ministro della Difesa britannico Wes Streeting ha messo in guardia oggi a Bruxelles contro ogni forma di "protezionismo", mentre l'Unione Europea cerca di promuovere il "made in Europe", anche nel settore degli armamenti, in vista di un vertice bilaterale. Il "made in Europe" non deve "trasformarsi in un protezionismo controproducente", ha detto Streeting parlando alla stampa, a fianco dell'Alta Rappresentante dell'Ue Kaja Kallas.

In vista dell'incontro tra i leader del Regno Unito e dell'Ue, previsto per il 20 novembre a Bruxelles, Londra teme di essere la principale parte lesa dalle politiche ipotizzate dall'Unione, volte a favorire la produzione europea in svariati settori, dall'automotive alla difesa.

Il 20 novembre, durante un vertice a Bruxelles, il Regno Unito e l'Ue discuteranno di un riavvicinamento reciproco. Tra i temi in agenda sarà anche la possibilità per Londra di essere coinvolta nel "made in Europe".

Mercoledì prossimo, i rappresentanti dei 27 Stati membri discuteranno una bozza di dichiarazione congiunta, che verrà adottata al termine del vertice.

Il dibattito ha subito un'accelerazione in seguito all'accordo raggiunto due settimane fa tra Parigi e Berlino nel settore automobilistico, che prevede, tra l'altro, una definizione più rigorosa della "preferenza europea" nell'industria dell'auto. Il meccanismo impone alle aziende che beneficiano di fondi pubblici di approvvigionarsi di componenti fabbricati in Europa o in determinati Paesi partner.

Il Regno Unito punta a rientrare tra questi Paesi partner, sebbene la questione non sia ufficialmente all'ordine del giorno del prossimo vertice.

Londra e i vertici dell'Ue auspicano di concludere accordi su diversi fronti, tra cui il commercio di prodotti alimentari e bevande, la mobilità dei giovani e lo scambio di quote di emissione, in occasione dell'incontro del 20 novembre. Bruxelles spera di fare dei progressi, in particolare per quanto riguarda l'accesso a costi ridotti dei giovani dell'Ue alle università britanniche. Il ministro della Difesa britannico Streeting è atteso oggi anche a Berlino, dove incontrerà il suo omologo Boris Pistorius.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza