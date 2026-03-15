E' il quinto membro della delegazione a cambiare idea. Gruppi per i diritti umani: "Sono sotto ricatto con minacce sui familiari nel Paese d'origine"

La capitana della nazionale femminile di calcio iraniana, Zahra Ghanbari, ha ritirato la sua richiesta di asilo, diventando così il quinto membro della delegazione che ha preso parte alla Coppa d'Asia in Australia a cambiare idea. Lo rende noto l'agenzia di stampa iraniana Irna, secondo cui Ghanbari volerà dalla Malaysia all'Iran nelle prossime ore.

Nei giorni precedenti, tre giocatrici e un membro dello staff avevano già ritirato le rispettive richieste di asilo e si erano recati a Kuala Lumpur. I gruppi per i diritti umani hanno ripetutamente accusato le autorità iraniane di fare pressione sugli atleti all'estero minacciando i familiari o con il sequestro di proprietà in caso di defezione o dichiarazioni contro la Repubblica islamica.