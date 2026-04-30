“Onoriamo la memoria di coloro che hanno tragicamente perso la vita l’11 settembre 2001”. Re Carlo III e la regina Camilla hanno ribadito la "solidarietà duratura" tra gli Stati Uniti e il Regno Unito, con un sentito messaggio scritto a mano e lasciato al Memoriale dell'11 settembre a New York. “Siamo profondamente solidali con il popolo americano di fronte a questa immensa perdita”, hanno scritto i reali sul biglietto che ieri è stato deposto assieme a un mazzo di fiori bianchi.

Nella loro visita al Memoriale, il re e la regina sono stati accompagnati dall'ex sindaco di New York Michael Bloomberg, che presiede il National September 11 Memorial & Museum. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetutamente criticato il primo ministro britannico Keir Starmer e il messaggio scritto a mano da Charles sottolinea il sostegno e la solidarietà tra i due alleati in un momento in cui le relazioni fra i due paesi e con l'Europa sono tese.

Il tentativo

Un tentativo di 'riavvicinamento' era già stato fatto il giorno precedente, durante il discorso del sovrano al Congresso degli Stati Uniti, durante il quale Carlo aveva menzionato gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ricordando come, per la prima volta, fosse stato invocato l'articolo 5 della Nato, e il Regno Unito era intervenuto in difesa degli Stati Uniti.

"L'impegno e la competenza delle Forze Armate degli Stati Uniti e dei suoi alleati sono al centro della Nato, con la promessa di difendersi a vicenda, proteggere i nostri cittadini e i nostri interessi, tenere al sicuro i nordamericani e gli europei dai nostri avversari comuni", aveva affermato il re nel suo discorso di martedì. A Ground Zero, i reali hanno incontrato, fra gli altri, il sindaco Zohran Mamdani, la governatrice di New York Kathy Hochul e la governatrice del New Jersey Mikie Sherrill. Nel pomeriggio, Carlo si è diretto ad Harlem per visitare una fattoria urbana, mentre Camilla è andata alla Biblioteca Pubblica di New York. Nella fattoria, il sovrano, noto ambientalista, ha dato da mangiare alle galline assieme ad alcuni bambini. Camilla, invece, ha incontrato diversi scrittori e lettori di spicco in occasione di un evento letterario presso la biblioteca.

Tra i presenti c'era Sarah Jessica Parker, attrice, appassionata lettrice e proprietaria di una casa editrice, Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue, e Min Jin Lee, scrittrice coreano-americana nota soprattutto per il suo romanzo "Free Food for Millionaires".

Camilla è andata in biblioteca con un regalo speciale: una nuova bambola di Roo per completare la collezione di giocattoli che hanno ispirato le storie di Winnie the Pooh di A.A. Milne. L'originale Roo è andato perduto da tempo, quindi Camilla ha portato una replica che ora si unirà a Winnie the Pooh, Ih-Oh, Pimpi, Tigro e alla mamma di Roo, Kanga, che furono donati alla biblioteca quasi 40 anni fa.