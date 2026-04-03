Carlo e Camilla si stanno preparando per la Pasqua in un luogo particolarmente significativo per il principe William e Kate Middleton. Ieri il re e la regina hanno partecipato alla funzione religiosa del Giovedì Santo presso la Cattedrale di Sant'Asaph, nel Galles settentrionale. L'evento ha segnato il ritorno della celebrazione nella regione dopo il 1982. Il Galles è un luogo speciale per William e Kate, che sono stati nominati principe e principessa del Galles in seguito all'ascesa al trono di Carlo nel settembre 2022.

Il titolo di principe di Galles è quello storico riservato all'erede maschio al trono, e William e Kate hanno compiuto numerose visite significative nella regione da quando hanno assunto tali titoli. Il titolo di principe di Galles ha anche un significato particolare per re Carlo, che lo ha detenuto per 64 anni , fino alla sua ascesa al trono. Il re e la regina Camilla hanno partecipato al Royal Maundy Service, la funzione religiosa che commemora la festività cristiana il giovedì prima di Pasqua, durante la quale il sovrano ha l'onore di consegnare i doni reali del Giovedì Santo a circa 77 uomini e 77 donne provenienti dal Galles e da altre diocesi del Regno Unito, in riconoscimento del loro esemplare servizio cristiano alle rispettive comunità. Il Royal Maundy Service è un'antica tradizione che risale al 600 d.C. e commemora il gesto di Gesù che lavò i piedi agli Apostoli durante l'Ultima Cena.

Il numero '77' corrisponde all'età del monarca e i destinatari hanno ricevuto due borsette contenenti il 'Maundy Money'. La borsetta bianca conteneva set di monete d'argento coniate appositamente, per un totale di 77 penny, mentre la borsetta rossa conteneva una moneta da 5 sterline che commemora il centenario della nascita della regina Elisabetta (che ricorrerà il 21 di questo mese) e una moneta da 50 pence che celebra il cinquantesimo anniversario del King's Trust, una delle organizzazioni benefiche di re Carlo. Il sito web della famiglia reale precisa che tutte le monete hanno corso legale, sebbene sia diffusa l'abitudine di conservarle come ricordo: le monete ordinarie rappresentano il dono del sovrano per cibo e vestiario, mentre le monete del Giovedì Santo commemorano la sua età.

La funzione religiosa ha incluso musiche commissionate appositamente a compositori e musicisti gallesi per celebrare il ritorno del Royal Maundy Service in Galles. Durante la funzione è stata anche portata in processione la Croce del Galles, un dono di re Carlo ai cristiani del Galles utilizzata il giorno della sua incoronazione nel maggio 2023 nell'Abbazia di Westminster, che contiene un frammento della Vera Croce, un dono di Papa Francesco al re e ritenuto parte della croce su cui fu crocifisso Gesù. Al termine della cerimonia, il re e la regina si sono uniti al gruppo reale del Maundy Party per la tradizionale foto di gruppo davanti alla Porta Ovest, prima di incontrare i membri della comunità della cattedrale.