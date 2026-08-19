A riportarlo è il New York Times che racconta come Re Carlo abbia accolto con favore la decisione

Harry e Meghan torneranno a vivere in Gran Bretagna. Secondo quanto riportato dal New York Times, che cita due persone a conoscenza della loro decisione, il principe Harry e la moglie Meghan Markle, insieme ai loro figli, si trasferiranno nuovamente in Inghilterra, dopo essere volati negli Stati Uniti ormai sei anni fa. Il motivo? L'ennesimo scontro con membri della famiglia reale.

Re Carlo è già stato informato della decisione domenica scorsa, sebbene la mossa della coppia, riporta la fonte citata dal media americano, non fosse stata nell'ultima visita del duca e della duchessa del Sussex in Gran Bretagna, culminata nell'incontro con il sovrano, a inizio estate. Non ci sarà in ogni caso alcun cambiamento nello status di Harry e Meghan: non diventeranno reali non lavoratori, ma rimarranno dunque privati cittadini, anche quando si trasferiranno in Gran Bretagna.

Non è ancora chiaro dove vivrà la famiglia. Secondo una delle persone a conoscenza del trasferimento, il re ha accolto con favore la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio minore e la sua famiglia, specialmente con i nipoti Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni. Intanto una fonte ha rivelato come il duca e la duchessa avrebbero già iscritto i loro figli a scuola in tempo per iniziare il prossimo settembre.