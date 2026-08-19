circle x black
Cerca nel sito
 

La lite con la famiglia reale e il trasloco, "Harry e Meghan tornano a vivere in Gran Bretagna"

A riportarlo è il New York Times che racconta come Re Carlo abbia accolto con favore la decisione

Harry e Meghan - Ipa/Fotogramma
Harry e Meghan - Ipa/Fotogramma
20 agosto 2026 | 00.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Harry e Meghan torneranno a vivere in Gran Bretagna. Secondo quanto riportato dal New York Times, che cita due persone a conoscenza della loro decisione, il principe Harry e la moglie Meghan Markle, insieme ai loro figli, si trasferiranno nuovamente in Inghilterra, dopo essere volati negli Stati Uniti ormai sei anni fa. Il motivo? L'ennesimo scontro con membri della famiglia reale.

Re Carlo è già stato informato della decisione domenica scorsa, sebbene la mossa della coppia, riporta la fonte citata dal media americano, non fosse stata nell'ultima visita del duca e della duchessa del Sussex in Gran Bretagna, culminata nell'incontro con il sovrano, a inizio estate. Non ci sarà in ogni caso alcun cambiamento nello status di Harry e Meghan: non diventeranno reali non lavoratori, ma rimarranno dunque privati cittadini, anche quando si trasferiranno in Gran Bretagna.

Non è ancora chiaro dove vivrà la famiglia. Secondo una delle persone a conoscenza del trasferimento, il re ha accolto con favore la possibilità di trascorrere più tempo con il figlio minore e la sua famiglia, specialmente con i nipoti Archie, 7 anni, e Lilibet, 5 anni. Intanto una fonte ha rivelato come il duca e la duchessa avrebbero già iscritto i loro figli a scuola in tempo per iniziare il prossimo settembre.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
harry meghan harry meghan harry meghan ritorno gran bretagna famiglia reale
Vedi anche
News to go
"Gasolio potrebbe arrivare a 3 euro al litro nei prossimi mesi", l'allarme FederPetroli Italia
Turista reagisce a tentativo di furto a Venezia e scatta la rissa - Video
Furto opere Antonello da Messina, ecco la chiamata alla Polizia che ha fatto scattare l'allarme
Colombia, Shakira visita l'area colpita dal terremoto e annuncia: "Fondi per costruire nuove scuole"
Mercati cauti, Milano in calo e vendite su Mps in attesa del cda di domani - Video
Angelique Kidjo nella storia, è la prima cantante africana a ricevere una stella a Hollywood - Video
Oltre 100 furti a Malpensa, ecco come le ladre rubavano ai passeggeri in transito - Video
Razzo Space X precipita sulla Luna: le immagini del nuovo cratere creato dall'impatto - Video
Francia, cade con il parapendio su una parete rocciosa: il soccorso incredibile in elicottero
Drone ucraino colpisce camion russo, il video girato dal conducente
De Gasperi, Schillaci: "Fra i padri della Repubblica, pose le basi per il Sistema Sanitario Nazionale" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza